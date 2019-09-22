Освобожденных из пиратского плена россиян скоро отправят домой

В понедельник три моряка из России, освобожденные из пиратского плена, прилетят на родину. Сейчас они находятся в Германии. Сотрудники посольства России в ФРГ работают с немецкой полицией для выяснения подробностей.

Моряков против их воли удерживали в Камеруне с середины августа, пишет "Интерфакс". Россияне чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает.