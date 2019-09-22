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Конфликт между США и Ираном 6 минут назад

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22 сентября 201920:19 Дмитрий Киселёв

"Патриоты" опозорились, саудитам предложили С-400

"Патриоты" опозорились, саудитам предложили С-400

Мировой рынок нефти лихорадит. С 16 сентября обозначился скачок на 15%, а в какие-то моменты и до 19, потом - частичный откат с сохранением общей неуверенности. Причина — удар с воздуха и пожар на самом крупном нефтеперерабатывающем заводе в мире — Абкайк, что на востоке Саудовской Аравии, — и на перекачивающих станциях крупнейшего месторождения Хурайс.

Атака совершена в ночь на 14 сентября. Картинки с пылающим заводом и густым черным дымом разлетелись по миру, и даже трудно себе представить, какой кошмар творился на месте пожара. Люди не погибли, но нанесенный ущерб оказался столь огромен, что саудиты уронили собственное производство нефти вдвое. Отсюда и паника по ценам.

Далее началось невообразимое. Американцы устами госсекретаря Помпео тут же обвинили в теракте Иран. Тут же — это значит прямо сразу. Мгновенно с новостью о воздушной атаке пришла новость от Помпео, что это — Иран. Разумеется, никто тогда не знал точно, кто же все-таки атаковал, — просто Иран для Помпео — условный рефлекс: чуть что — виноват Иран.

Причем интересна аргументация Помпео: "У нас нет других данных". Их, надо сказать, тогда у американцев вообще никаких не было, но все же виноват Иран.

Чуть позже ответственность за атаку взяли на себя хуситы, а точнее группировка "Ансар-Алла" (запрещена в РФ), что контролирует север-запад Йемена. Она воюет с Саудовской Аравией, которая бомбит Йемен с целью этих хуситов там либо перебить, либо покорить, либо изгнать. Пока не получается. И даже наоборот. Теперь эти самые хуситы грозят саудитам и новыми атаками.

"Предупреждаем компании и иностранцев, чтобы не находились в местах, которые подверглись нашим ударам, потому что они продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару в любое время", — заявил официальный представитель Вооруженных сил хуситов телеканалу "Аль-Масира".

18 сентября телеканал йеменских хуситов "Аль-Масира" уже рассказал, что боевые дроны несли всего четыре боезаряда и были запущены с трех разных позиций. Это были беспилотники "Касеф" и "Саммад-3", радиус действия которых — 1700 километров. Вполне себе хватает — и даже с запасом — от западного Йемена до Эр-Рияда и дальше. Для отвлечения вражеских ПВО хуситы, как сами говорят, запустили и другие летательные аппараты кроме тех, что были нагружены боезарядом. Еще хуситы продемонстрировали аэрофотосъемку целей до и после ударов как подтверждение своих возможностей.

Со своей стороны, представитель Минобороны Саудовской Аравии пригласил журналистов в Эр-Рияде на выставку мятого железа — обломков иранских ракет и беспилотников, якобы тех, что поразили саудовскую нефтяную инфраструктуру. Выставка была организована при содействии американских спецслужб и ставила целью доказать, что именно Иран напал на саудитов. Иран категорически все отрицает. Да и, положа руку на сердце, у Ирана не просматривается мотив для столь провокационного нападения.

Интересно, что и сам президент Трамп 16 сентября еще не был готов со стопроцентной уверенностью утверждать, что в атаке виноват именно Иран. Вот, например, уже после того, как Помпео указал пальцем на Иран, Трамп осторожно дважды в разных местах своего выступления на пресс-конференции заявляет: "Мы хотим определенно знать, кто это сделал. Мы планируем все же понять определенно, кто это сделал". А потом еще добавил, что не хочет войны с Ираном, а Саудовскую Аравию США вообще-то защищать не обещали.

Правда, как мы помним, в 2017-м Трамп продал саудитам американского оружия на 110 миллиардов долларов — крупнейшая оружейная сделка в истории человечества. На этот раз дорогущий американский арсенал, правда, не уберег оружие бедных — дроны оказались куда дешевле и эффективнее.

Но ведь и нам с вами тоже интересно, что и откуда прилетело к саудитам. Дабы разобраться, глянем на карту, которую мы построили для вас после того, как я лично поговорил с высокопоставленным собеседником в Минобороны России.

Вот Персидский залив. Вот Иран. Вот Саудовская Аравия. Вот месторождения, которые были атакованы. Вот схема расположения систем ПВО Саудовской Аравии, основа которой — американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Всего на саудовском берегу залива, обращенном к Ирану, — 88 пусковых установок. Это мощнейшая система. Радиолокационное поле — многослойное. Подконтрольные зоны установок перекрывают соседние по нескольку раз. Если говорить о самих установках, то 36 из них — это "РАС-2" — вполне себе рабочие, а 52 установки, то есть большинство, — новейшие "РАС-3". Но это еще не все.

Прямо сейчас в Персидском заливе наплаву три американских эсминца — "Нитце", "Гонзалес" и "Бейнбридж". Каждый — оснащен новейшей автоматизированной системой противоракетной обороны "Иджис". Вот такой защитный барьер от Ирана построен на пути к берегам Саудовской Аравии. Муха не пролетит. И тут нам Помпео говорит, что как раз из Ирана все запущенное пролетело и ничего из запущенного не было сбито. Даже никто не дернулся. И нам показывают это мятое железо, которое, якобы незаметно "прошило" весь этот заслон.

И вот тут — самое интересное – логическая загадка. Или вся эта дорогущая американская система ПВО и ПРО — просто мусор, а заявленные характеристики не соответствуют реальным, или удар был нанесен с другой стороны — как раз от хуситов. С юга, как видно, оборона слабее. Саудиты говорят, что из Ирана были запущены 18 беспилотников и 7 крылатых ракет. Если так, то не сбить ни одной цели — позор, унизительный для США.

Что до России, то мы в заявлении МИД эти удары как таковые осудили. А Путин в преддверии октябрьского визита в Эр-Рияд предложил саудитам купить у нас российские комплексы С-400, пока не поздно.

Понятно, что предложение куда шире. Оно наверняка может включать себя и системы защиты от дронов. У нас такие системы есть, и они эффективны, что мы не раз демонстрировали, защищая российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Вот они, сбитые дроны.

Впрочем, это — частность. Но и следствие общего. А общее — в том, что в XXI веке американцы влезли на Ближний Восток и в Центральную Азию, разворошив здесь привычный уклад, и лучше не стало. Лишний раз об этом напомнила кончина в Саудовской Аравии экс-президента Туниса Бен Али.

Умер Бен Али 19 сентября на 84-м году жизни. Бен Али, сначала поднятый, а потом списанный Западом. Свергнут в 2011-м в результате так называемой второй "жасминовой революции". Именно с нее началась череда волнений и госпереворотов в ходе "арабской весны", поддержанной США.

Вслед за Тунисом полыхнули с разной степенью Алжир, Ливия, Йемен, Египет, Сирия и другие страны региона. Позже — не раз в Турции, вплоть до попытки военного путча в 2016-м. А ранее — Афганистан и Ирак.

К слову, Афганистан. Недавно там произошел взрыв у избирательного штаба президента Ашрафа Гани в провинции Парван. 38 погибших, ранены более 80. Также так и непонятно, кто нанес авиаудар в провинции Нан-Гархар. На ферме, когда люди там мирно собирали арахис, погибли 30 человек, ранены 45. И тут же террористы взорвали автомобиль у центральной больницы города Калат. По данным ООН, минимум 20 погибших, раненых около сотни.

Будь такое в Европе или США, их СМИ сошли бы с ума, а если эти теракты в Афганистане, то о них можно и не сообщать или упомянуть где-то мельком. В американском информационном порядке в разных регионах мира -- разная цена человеческой жизни, разные гуманитарные стандарты и разные нормы поведения для себя самих. Ближнему Востоку и Центральной Азии в этом смысле не повезло. Да еще именно там американцы породили сначала "Аль-Каиду" (запрещена в РФ), а потом и террористов варварского псевдохалифата. Регион наводнили радикальные исламисты, и теперь они уже расползаются по другим континентам. Вранья столько, сколько еще никогда здесь не было. И под опять-таки ложным предлогом "иракскую модель" Америке не терпится отработать в Иране.

Министр обороны США Марк Эспер объявил, что президент Трамп отправляет дополнительные войска на Ближний Восток — для укрепления обороны Саудовской Аравии. Эспер добавил, что Трамп считает все же Иран виноватым в нападении на нефтяные объекты саудитов. Так что ничего хорошего от всего этого ждать не приходится. Иран — крепкий орешек. И там российские С-300 уже стоят.

Текст: "Вести недели"

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