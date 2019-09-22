Трамп не хочет встречаться с Рухани и Зарифом на ГА ООН

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не собирается встречаться со своим иранским коллегой Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Правда, он заметил, что исключать ничего нельзя. Но такого намерения нет.

На Генассамблею ООН прибудут Рухани и глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Зариф, передает РИА Новости.