Штаты объяснили переброску войск на Ближний Восток заботой о Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье объяснил усиление военного присутствия Штатов на Ближнем Востоке желанием повысить обороноспособность Саудовской Аравии. Иран может в любой момент снова атаковать королевство, сказал Помпео в эфире ABC. Ранее президент Трамп обвинил Иран в атаке нефтяных заводов компании Saudi Aramco при помощи беспилотных летательных аппаратов, пишет ТАСС.

"Я надеюсь на то, что Объединенные Нации займут твердую позицию в данном вопросе", — заявил госсекретарь США.

Помпео уверен, что повстанцы-хуситы, взявшие на себе ответственность за нападение, не могли этого сделать.

"Это безумие — утверждать, что они это совершили. Это был военный акт", — заявил он.

Хотя Вашингтон назвал слова главы МИД Ирана Джавада Зарифа о непричастности Тегерана ложью, чему имеются доказательства, США хотят решить проблему дипломатическими средствами.

"Президент Трамп хотел бы дипломатического решения, эта задача стоит перед нами. Наша миссия - избежать войны", — заявил Помпео.

Атаки на предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были предприняты в ночь на 14 сентября. В результате взрывов и пожаров добыча нефти в Саудовской Аравии упала на 5,7 миллиона баррелей в сутки.