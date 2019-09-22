Виктор Бут в хорошей интеллектуальной и физической форме

В тюрьме "Мэрион" в американском штате Иллинойс состоялась первая за семь лет встреча осужденного на 25 лет россиянина Виктора Бута с женой Аллой и дочерью. В последний раз супруги виделись в 2012-м в федеральном суде в Нью-Йорке на оглашении приговора. С тех пор жена заключенного добивалась свидания, билась за получение разрешения, оформляла визы себе и дочери, собирала деньги на поездку в США и изучала особенности тюремной системы США. Впечатлениями от встречи с мужем Алла Бут поделилась с корреспондентом ВГТРК.

Федеральный суд южного округа Нью-Йорка. Именно здесь судья Шира Шейндлин приговорила Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. Покидая зал под конвоем, Виктор тогда обернулся к семье, сказав: "Врагу не сдается наш гордый "Варяг". "Увидимся", — тихо ответила мужу жена Алла.

Увиделись только через семь лет. В комнате для свиданий федеральной тюрьмы "Мэрион" с пластиковыми стульями, где у стен — автоматы с нехитрой снедью. Любые гостинцы — под запретом.

"Мы так долго там друг друга рассматривали. Новые какие-то морщины у всех, кто похудел, кто поправился, кто сильно вырос. Я говорю про Лизу. Она была маленькая совсем, ей было тогда 14 лет. Сейчас ей — 25, например. Такая была буря всяких эмоций, и мы пытались о том и о другом поговорить, про родственников, про маму", — вспоминает жена Виктора Бута.

Раисе Кузьминичне — 89. Дорога через океан была бы выше ее сил.

"Она перенесла много операций на глаза. Она не видит практически ничего. У нее очень высокое давление, проблемы с сердцем. И я даже не могу передать чувства матери, которая не понимает, когда Виктор может вернуться домой. Минуты ужасного отчаяния", — рассказала Алла Бут.

После обращения из нашего МИД американцы все-таки пошли навстречу и разрешили им по четыре свидания в неделю. Но пока это — единственная поблажка.

"Мы должны сидеть друг на против друга через полметра, за руки друг друга не трогать, воду не передавать, не общаться, не прикасаться. За нами очень пристально наблюдают", — рассказала Алла Бут.

Наблюдали и за нашей съемочной группой. Стоило нам появиться на тюремной парковке, как вскоре — охрана. Сказали, что если хоть один кадр самой тюрьмы появится в эфире, ждите проблем с ФБР.

Исправительная тюрьма "Мэрион" — преемница печально известного "Алькатраса". Учреждение в штат Иллинойс перевели в 1963-м после закрытия в Сан-Франциско. Супермаксимальная безопасность. Наказание здесь отбывают лица, осужденные за вооруженные преступления, наркотики и терроризм.

Режим "супермакс" ослабили в 2006-м. Виктор Бута на общий перевели три года назад. Федеральный заключенный №91641-054 Виктор Бут в "Мэрионе" — самая главная знаменитость. И не только потому, что Голливуд когда-то снял про него фильм "Оружейный барон" с Николасом Кейджем в главной роли. Просто все эти годы за решеткой Виктор ведет себя как свободный человек.

"Он не создает никаких проблем, он держится достаточно обособленно, занимается собой, какие-то упражнения делает, медитации, которые подразумевают или танец, или пение. Он русские песни может петь вслух, например. Для американцев это странно", — отметила Алла Бут.

Удивляло их по началу и то, как Виктор собирает на лужайке травы, которые потом добавляет в еду. В тюремной пище не хватает витаминов. Завести огород, как позволяется в некоторых других тюрьмах, Буту не дали, а здоровье для него на первом месте.

"Папа в хорошей физической форме. Он подтянутый, постоянно занимается упражнениями", — сказала дочь Бута.

Бут и в отличной интеллектуальной форме. Учит языки, много читает, рисует карандашом и маслом. Следит и за политикой.

"Он мне рассказывал, что очень много спрашивают о России. Когда проходят какие-то новости по CNN, по другим каналам, они говорят: а что у вас говорят по этому поводу в России? Очень сильно поддерживают президента российского, поддерживают Трампа. Наверное, это какая-то другая сторона медали, политическая, где совсем не думают о вмешательстве России в какие-то там выборы, а наоборот, хотели бы каких-то хороших нормальных отношений", — подчеркнула Алла Бут.

От состояния этих отношений зависят и перспективы самого Виктора. Ведь та же судья Шейндлин вынесла Буту суровое, но минимальное наказание. Прокуроры называли россиянина террористом, требуя пожизненного. Не за преступление даже — за намерение. Американские агенты Службы по борьбе с наркотиками, по сути, организовали в Таиланде провокацию. Под видом колумбийцев уговаривали Бута продать им оружие, в том числе якобы несколько сотен ракет "земля-воздух". Виновным он себя не признает, а значит, и свободу как человек принципиальный покупать любой ценой не хочет. К примеру, Виктор, против обмена на Эдварда Сноудена. Такие идеи одно время звучали.

Но выход есть. Между Россией и США существует конвенция о переводе заключенных, и если бы в Вашингтоне захотели, то ее можно было бы задействовать, не прибегая ни к какому обмену. Если же американское правосудие не передумает, то Виктор Бут проведет за решеткой еще больше десяти лет. 2 февраля 2030 года — такая дата его предполагаемого освобождения указана на сайте тюрьмы.