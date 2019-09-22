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22 сентября 201922:58 Полина Ермолаева

Невероятный "Мосфильм": продолжение следует

Невероятный "Мосфильм": продолжение следует

17 сентября в Москву приехали главы крупнейших мировых кинокомпаний, в том числе американских Universal Studios, Panorama Films и Sony PlayStation Productions. Хотели на месте оценить потенциал столицы для съемок крупных международных проектов. Первым делом создатели блокбастеров отправились на киностудию "Мосфильм" и, надо думать, были приятно удивлены.

Сейчас "Мосфильм" — настоящий киногород в центре столицы. Производительность кинокомплекса — до 100 картин в год. Площадь — 34 с половиной гектара. 16 киносъемочных павильонов, причем самый новый открыт менее года назад. Все по последнему слову техники, можно снимать фильмы любой сложности, шоу и другие телепроекты. Как раз сейчас в павильоне №16 над своим новым фильмом работает прославленный режиссер Андрей Кончаловский.

Говоря о новочеркасских событиях 1962 года, народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский рассказывает о поколении советских людей.

"Очень искренние, чистые люди, которые строили коммунизм, это люди, которые прошли войну, которые в окопах и шли в атаку с именем Сталина. Это история, скорее, этого поколения, которое испытывает в определенном смысле огромное разочарование", — отметил Кончаловский.

"Очень интересно посмотреть по другую сторону баррикад, потому что люди, которые сражались за понижение цен и вообще за справедливость, — это одна история, а у нее своя справедливость была", — сказала заслуженная артистка России Юлия Высоцкая.

Член горкома Людмила — главная героиня в исполнении единственной в фильме профессиональной актрисы. Ее квартиру вместе с лестничным пролетом — декорацию потрясающей красоты и достоверности — построили на "Мосфильме".

Фильм Кончаловского — всегда событие, но эти сьемки — еще и премьера мосфильмовского 16-го павильона — киностудия открывает новую страницу истории площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

"Он построен по совершенно новым технологиям. Полностью звукоизолирован, тут применены материалы совершенно новые. Тут новая электрика, тут все приспособлено, чтобы это работало и для кино, и для телевидения", — рассказал директор "Мосфильма" Крен Шахназаров.

Строительства таких масштабов российское кино еще не знало — современные архитектурные формы дополняют эклектичный образ "Мосфильма". Рядом с павильоном — еще одно уникальное сооружение — Дом костюма и реквизита. 4 этажа. Настоящая кладовая кино.

Здесь столько костюмов! Уж точно есть все, во что одевалось человечество: и годуновский боярский кафтан, и детская матроска родом из 50-х. И ведь все — по полочками, и каждый котелок — с инвентарным номером. Чтобы нарядить массовку, например, художнику по костюмам больше не нужно сутками пропадать в лабиринтах мосфильмовских хранилищ, а реквизитору в поисках вазы нужного размера достаточно просто подойти к нужной полке.

В большом кино нет мелочей, есть реквизит, и он на полках в идеальном порядке. Здесь медицинские склянки и музыкальные инструменты, стиральные машинки и старинные прялки, огромная коллекция роскошных люстр. На почетном месте — те самые гайдаевские кошки. А вот предмет, в котором угадываются очертания машины времени.

"В определенной степени это национальный музей, потому что здесь масса экспонатов, которые вообще-то могут стоять в музеях. Например, антикварная мебель. Через эти вещи можно историю нашего народа увидеть", — считает Шахнозаров.

Здесь — все, что снималось, снимается и будет сниматься на "Мосфильме". А какая коллекция транспорта! 89 экземпляров — от кареты и до Daimler — хоть сейчас отправляйся в путешествие во времени. BMW-340 снимался в "Освобождении", "ЗИС" — в "Офицерах". "Эмку" только отреставрировали — мосфильмовские мастера вернули исторический цвет.

Автобус "ЗИС-8" – легенда, настоящий ветеран отечественного кино, полноправный герой фильма "Место встречи изменить нельзя". Нежно-голубой "Запорожец", груженный музыкальными инструментами, с Сергеем Гармашом за рулем заруливает на съемочную площадку.

"Вслед за Гармашом из "Запорожца" выходят еще шестеро — это Сергей Урсуляк снимает фильм с рабочим названием "Одесский пароход" — по новеллам Михаила Жванецкого. Одессу — Урсуляк снимает здесь же, на "Мосфильме", в декорации потрясающей правдоподобности. А по соседству открывается вид и на старую Москву, и на державный Петербург. Здесь же снимали и Копенгаген, Париж и Тбилиси.

"Чем уникален "Мосфильм". Здесь ты получить все, что необходимо для создания фильма, по всей этой сложной технологической цепочке. Записать музыку, звук, машины получить, сделать павильон, построить декорацию — здесь это все возможно", — отметил Карен Шахназаров.

Камерный оркестр записывает музыку к новому детскому фильму. В студии звукозаписи тысячи треков сводятся в единую кинопартитуру — эталонное звучание.

Ничего невозможного. Модернизированный в свои 95 "Мосфильм" не уступает ни одной мировой студии. Современная фабрика, но все еще грез. И продолжение этого увлекательного кино следует.

Текст: "Вести недели"

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