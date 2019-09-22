Эстония забыла, кто спас Таллин от разрушения

22 сентября исполняется 75 лет со дня освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. К этом дню Министерство обороны России публикует новые документы о примерах героизма и самоотверженности солдат и офицеров Красной Армии при освобождении эстонской столицы. Из рассекреченных документов также следует, что и сами жители Эстонии, рискуя жизнью осенью 1944-го, помогали советским воинам освобождать родную землю от гитлеровцев. Наверное, для нынешних эстонских властей такое осознавать неприятно, ведь для них Красная Армия — лишь оккупант, и помогать ей не следовало. Но документы не лгут. В них — настоящая историческая правда.

Им всем уже за 90, но как не прийти, не поклониться памяти погибших товарищей. Рядом с ветеранами в карауле у Бронзового солдата — сегодняшние школьники. Сотни таллинцев возлагают цветы к памятнику воину- свободителю. И никак иначе.

Ветеран Валентин Вильямсоо вступил в Эстонский стрелковый корпус Советской армии в 18 лет. Сегодня ему — 96. "Эти мероприятия очень нужные, тем более сейчас такое время, когда наши ряды меньше и меньше. Мы чувствуем почтение людей, которые тут присутствуют", — отметил он.

Как советских солдат, а особенно эстонцев, ветераны хорошо помнят вот эти кадры: освободителей встречают с цветами. Но сегодня официально в Эстонии дату 22 сентября не отмечают.

Посла России Александра Петрова вызвали в МИД за слова о том, что жители Эстонии чтут подвиг освободивших ее советских солдат. С точки зрения министра иностранных дел республики, никакого освобождения не было. Великая Отечественная превратилась во Вторую мировую и на самом памятнике воину-освободителю.

"Разница есть, но главное — то, что носят в сердцах те люди, которые приходят к воину-освободителю. Их не нужно убеждать или переубеждать", — считает Петров.

Таллин был освобожден советскими войсками в ходе фронтовой операции, которая началась 17 сентября 1944 года. Освобождали его войска сразу четырех фронтов. Известно, что в ходе операции Советская армия потеряла 6,5 тысячи человек убитыми и 24 тысячи раненными. 19 сентября советские войска вошли концлагерь Клоога в 37 километрах от Таллина.

Сегодня от лагеря не осталось и следа, есть только небольшой мемориал. Но когда сюда вошла Красная Армия 19 сентября 44, это был первый концлагерь, который увидели советские военные в фактически нетронутом виде. Гитлеровцы и их местные коллаборанты пытались, но не успели ликвидировать следы своего преступления.

Всю правду о масштабе совершенных злодеяний мир тогда не знал, освобождение Освенцима было еще впереди. Советские солдаты увидели приготовленных к массовому сожжению тела заключенных. Известно, что только при отступлении гитлеровцы убили больше 3 тысяч человек.

Перед расстрелом узников заставляли искать дрова, сказав им, что в скором времени их отправят в Германию. Подробно об этом рассказывается в недавно рассекреченном донесении от политического управления Ленинградского фронта. Вместе с красноармейцами эту картину увидели и военкоры западных журналов и газет. Вот номер американского Life от 30 октября 1944 года. Журнал публикует рассказ бывшего заключенного, которому удалось выжить. Такого мир до этого еще не видел.

Уже во время наступления поступают агентурные данные: гитлеровцы заминировали город, весь Таллин должен быть взорван. Вперед бросают моторизованный отряд, который успевает разминировать город. C историком Николаем Печатновым читаем акт чрезвычайной комиссии. "После освобождения Таллина были обнаружены 75 заминированных мест и извлечены свыше 100 тонн фугасов и мин", — говорит он.

Но о том, что Советская армия спасла исторический Таллин от разрушения, власти сегодняшней Эстонии не вспоминают.