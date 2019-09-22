Чем Ненецкий округ готов удивить туристов

В Нарьян-Маре открылся гастрономический фестиваль. Его главная "фишка" в том, что все блюда приготовлены исключительно из даров Арктики. Например, пельмени с грибами или редькой, вареники с голубикой, азу из оленины и многое другое. Такого не отведаешь больше нигде. Чем еще удивляет Ненецкий автономный округ?

Ненецкий автономный округ, арктическое побережье России. Любая поездка на вездеходе в этих краях — испытание для физически крепких людей. Даже техника не выдерживает — порвали гусеницу на очередной переправе. А ехать километров 30. Это примерно 4 часа пути по оврагам и канавам.

Для ненцев оленеводство — по-прежнему одна из основ жизненного уклада. В бригадах трудятся 860 жителей округа. Численность оленей — 180 тысяч голов. В масштабах страны — второй показатель.

Это стадо небольшое — буквально 80 ездовых оленей. Чуть поодаль есть стадо в 400 голов. Так вот и кочуют. За год совершают круг в 150 километров и возвращаются на сопку. Общая площадь оленьих пастбищ — 130 тысяч квадратных километров, или 73% всей территории округа.

А это уже Нарьян-Мар. С губернатором Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским беседуем на стройплощадке крупного учебного комплекса, в котором все будет согласно стандартам XXI века. Переживший 50 лет назад период бурного освоения в 90-е годы Крайний Север был предоставлен сам себе. Жилье, школы, оборудование, техника — все это сохранилось, но устарело морально. Наступила пора обновления.

"Здесь живут люди, которым очень сложно врать. Из-за малочисленности населения, огромных расстояний, сложности климата и суровости нрава отклик между пожеланиями людей и твоим решением очень короткий. И поэтому обещаниями, рассказами, созданием из себя с помощью телевидения политологической куклы сделать ничего невозможно. Ты такой, какой ты есть. Ты каждый день ходишь с этими людьми в магазин, встречаешься с ними на улице", — сказал Александр Цыбульский.

Столица округа и регион в целом осознали себя местом туристическим. Началась работа с коренным населением в тундре: многие ненцы живут замкнуто и не жаждут общения напоказ. Но для кого-то это стало твердым дополнительным заработком.

"У нас есть одна община, которая принимает туристов. Они их целый день занимают теми же самыми делами, что делают сами", — рассказал Сергей Мишин, директор Центра арктического туризма.

Помимо традиционных для Заполярья экстремальных зимних развлечений Ненецкий автономный округ предложил множество нетривиальных летних маршрутов. Не говоря уже о ягодно-грибном изобилии. Тундра — это россыпи клюквы, брусники, морошки, черники, голубики и никем не тронутых белых грибов. В итоге в округе был создан туристско-рекреационный кластер, резидентами которого стали 36 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поселок Красное — как оазис посреди пустыни. Или как остров, окруженный озерами и реками тундры. Здесь расположен национальный центр ремесел.

Но в округе немало и традиционных производств. Прежде всего, в пищевой индустрии. К примеру, Ненецкая агропромышленная компания. Молоко, произведенное в этих цехах, хранится не более трех суток, что говорит о его полезных свойствах, бесценных в северных широтах.

Еще совсем недавно в Нарьян-Маре не было даже кинотеатра. Теперь здесь появился Дворец культуры "Арктика" общей площадью 13 тысяч квадратных метров.

Такие указатели на Крайнем Севере встречаются часто. Расстояния до наиболее значимых точек страны и мира: Антарктида, Иерусалим, Санкт-Петербург, Москва. Но Лондон выделен особым образом. И табличка явно на заказ. И поразительная педантичность: не какие-нибудь там 3300 километров, а 3341. Все оттого, что местные лебеди, обитающие в озерах вокруг Нарьян-Мара, зимовать улетают в столицу Британии и квартируют в парке Сент-Джеймс, где живут потомки тем самых пеликанов, которых Иван Грозный подарил Елизавете Первой (Тюдор). Такая вот евроинтеграция Русского Севера, который, как выясняется, бескрайний.