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22 сентября 201921:53

Отказ парашютов: на учениях в Оренбургской области разбились две БМД

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" в Оренбургской области в пятницу.

Это произошло во время массового десантирования техники военно-воздушных сил. У машин отказали парашютные системы. Экипажа внутри не было, поэтому раненых и пострадавших нет.

Причины инцидента устанавливаются, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

16-21 сентября в России проходили самые крупные военные учения года — "Центр-2019". Боевые задачи на земле, в воздухе и на море отрабатывали 128 тысяч солдат, более 20 тысяч единиц военной техники, 600 летательных аппаратов и боевые корабли. Отличительной особенностью маневров стало участие в них контингентов еще семи азиатских стран — Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Причем решение об участии китайских подразделений принял лично лидер КНР Си Цзинпин.

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