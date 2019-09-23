"Реал" обыграл "Севилью" и догнал "Атлетик"

Мадридский "Реал" в матче пятого тура обыграл в гостях "Севилью" 1:0. Единственный мяч забил нападающий "королевского клуба" Карим Бензема.

На 65 минуте Даниэль Карвахаль прошел по правому флангу, навесил в штрафную, а там уже Карим Бензема нанес точный удар по воротам хозяев. "Севилья" имела несколько возможностей, чтобы отыграться. Но мяч миновал ворота Тибо Куртуа.

Эта победа позволила "Реалу" набрать 11 очков. Столько же у "Атлетика" из Бильбао, обыгравшего дома "Алавес" 2:0. Оба клуба лидируют в чемпионате Испании. Но "Атлетик" стоит выше благодаря лучшей разнице мячей.