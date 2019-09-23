Ракета "Союз-ФГ" отправится в свой последний полет

25 сентября в 16:57 по времени Москвы состоится старт последней в истории ракеты "Союз-ФГ". Эта ракета используется с 2001 года, в основном она поднимала на орбиту корабли, направляющиеся к МКС. В 2003 году "Союз-ФГ" вывел в космос межпланетную станцию "Марс-экспресс", а в 2005 – межпланетную станцию "Венера-экспресс". Также он использовался для коммерческих запусков американских и европейских спутников.

Ракета будет установлена на "Гагаринском старте" 23 сентября в пять утра по Москве. 24 сентября ее освятят. 25 сентября она выведет в космос корабль "Союз МС-15", который прибудет на МКС в тот же день в 22:45. Последний старт "Союза-ФГ" будет 70 по счету, уточняет РИА Новости.

"ФГ" означает "форсуночные головки". Они используются в двигателях данного типа ракет. "Союз-ФГ" создан на базе ракеты "Союз-У" (эксплуатировавшейся с 1973 по 2017 годы) специально для пилотируемых запусков.

За всю историю полетов авария с этой ракетой произошла лишь однажды – в 2018 году. 11 октября ракета, которая должна была вывести на орбиту корабль "Прогресс МС-10", упала, достигнув высоты 50 километров. Причина — нештатное отделение одного из боковых блоков. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, летевшие в "Прогрессе", совершили аварийную посадку. Они не пострадали.

Вместо "Союза-ФГ" будет использоваться новая ракета — "Союз-2.1а". В отличие от "Союза-ФГ", система управления на ней цифровая, а не аналоговая. Кроме того, новая ракета целиком изготовлена из российских комплектующих, тогда как для "Союза-ФГ" использовались компоненты, сделанные на Украине. В ноябре 2019 года РФ полностью прекращает использование ракет с комплектующими украинского производства.

Старт "Союза-ФГ" станет также последним запуском с "Гагаринского старта" перед его модернизацией. Реконструкция площадки, с которой человек впервые полетел в космос, продлится около трех лет. На нее будет затрачено 87 миллионов долларов: в равных долях финансирование будут проводить Россия, Казахстан и ОАЭ.