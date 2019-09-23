В Тунисе британские туристы стали заложниками владельцев отеля

Британские туристы оказались заложниками в одном из отелей Туниса. Старейшая в Великобритании туристическая компания Thomas Cook практически обанкротилась. Владельцы отеля не выпускают британцев, блокируют двери. Они боятся, что Thomas Cook не заплатит, передает телеканал "Россия 24".

Банкротство туроператора может затронуть около 150 тысяч туристов по всему миру. Профсоюзы потребовали у правительства вмешаться и отправить за отдыхающими бесплатные самолеты.