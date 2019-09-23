Кудрин: президент уже привел расходы на оборону к разумной величине

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин написал в своем Twitter, что президент "уже привел расходы на оборону к разумной величине". Он добавил, что теперь целью является эффективность. Он также напомнил, что ранее говорил о том, что в дальнейшем снижать расходы на оборонку не требуется.

Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность.https://t.co/9FuLT1G5SG pic.twitter.com/W8AP2Dd5Ro — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) September 22, 2019

Свое заявление Кудрин сделал после интервью министра обороны Сергея Шойгу, напечатанного в "МК". Глава Минобороны ответил на вопрос о том, как он относится к заявлениям Кудрина о "бремени" оборонных расходов. Министр в ответ посоветовал экономистам бояться маленьких доходов, а не больших расходов.