Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 сентября 201902:59

Кудрин: президент уже привел расходы на оборону к разумной величине

EPA

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин написал в своем Twitter, что президент "уже привел расходы на оборону к разумной величине". Он добавил, что теперь целью является эффективность. Он также напомнил, что ранее говорил о том, что в дальнейшем снижать расходы на оборонку не требуется.

Свое заявление Кудрин сделал после интервью министра обороны Сергея Шойгу, напечатанного в "МК". Глава Минобороны ответил на вопрос о том, как он относится к заявлениям Кудрина о "бремени" оборонных расходов. Министр в ответ посоветовал экономистам бояться маленьких доходов, а не больших расходов.

 

Сейчас

20:37

Трамп готов ознакомиться с иранским планом и обнародовать разговор с Зеленским

19:49

Иран отпустит танкер Stena Impero

18:51

В Москве женщин и ребенка травмировало поваленной ветром частью дерева

17:53

После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

16:33

Арестован спецсвязист, расстрелявший коллег ради денег

16:10

Трамп не хочет встречаться с Рухани и Зарифом на ГА ООН

15:52

Освобожденных из пиратского плена россиян скоро отправят домой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скандальный разговор с Зеленским может стоить Трампу поста президента

Скандальный разговор с Зеленским может стоить Трампу поста президента

3 часа назад
Кудрин: президент уже привел расходы на оборону к разумной величине

Кудрин: президент уже привел расходы на оборону к разумной величине

1 час назад
WSJ: Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление деятельности

WSJ: Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление деятельности

1 час назад
Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР

Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР

2 часа назад
Ешь и молодеешь: что входит в диету долгожителей?

Ешь и молодеешь: что входит в диету долгожителей?

56 минут назад
Мемуары Сноудена: читатели аплодируют, система мстит

Мемуары Сноудена: читатели аплодируют, система мстит

6 часов назад
"Центр-2019": так зарождается боевое братство

"Центр-2019": так зарождается боевое братство

7 часов назад
Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

8 часов назад
Путин напомнил о милости Аллаха

Путин напомнил о милости Аллаха

8 часов назад
Генассамблея ООН в Нью-Йорке: США отказали в визах ряду членов иранской делегации

Генассамблея ООН в Нью-Йорке: США отказали в визах ряду членов иранской делегации

4 часа назад
США усиливают группировку на Ближнем Востоке и подбирают ключи к Калининграду

США усиливают группировку на Ближнем Востоке и подбирают ключи к Калининграду

6 часов назад
"Патриоты" опозорились, саудитам предложили С-400

"Патриоты" опозорились, саудитам предложили С-400

8 часов назад
Bloomberg сообщил о возможной ратификации Москвой Парижского соглашения по климату

Bloomberg сообщил о возможной ратификации Москвой Парижского соглашения по климату

8 часов назад
Виктор Бут в хорошей интеллектуальной и физической форме

Виктор Бут в хорошей интеллектуальной и физической форме

7 часов назад
"Зеленский зелен": Киселёв прокомментировал произошедшее в Минске

"Зеленский зелен": Киселёв прокомментировал произошедшее в Минске

7 часов назад
Отказ парашютов: на учениях в Оренбургской области разбились две БМД

Отказ парашютов: на учениях в Оренбургской области разбились две БМД

6 часов назад
В Тунисе британские туристы стали заложниками владельцев отеля

В Тунисе британские туристы стали заложниками владельцев отеля

1 час назад
В кабинете директора ГБР Украины Романа Трубы обнаружили прослушку

В кабинете директора ГБР Украины Романа Трубы обнаружили прослушку

2 часа назад
Недалеко от мэрии Киева у украинского депутата украли часы за 30 тысяч долларов

Недалеко от мэрии Киева у украинского депутата украли часы за 30 тысяч долларов

2 часа назад
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

2 часа назад
Ракета "Союз-ФГ" отправится в свой последний полет

Ракета "Союз-ФГ" отправится в свой последний полет

3 часа назад
МИД объяснил цель пакта Молотова-Риббентропа

МИД объяснил цель пакта Молотова-Риббентропа

7 часов назад
Чарли Роули не получит миллиона фунтов от России

Чарли Роули не получит миллиона фунтов от России

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 сентября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 сентября 2019 года

10 часов назад
Прописанные лекарства могут стать бесплатными

Прописанные лекарства могут стать бесплатными

10 часов назад
Тренер "Динамо" Хохлов: отставка? Скоро все узнаете

Тренер "Динамо" Хохлов: отставка? Скоро все узнаете

10 часов назад
Феттель стал победителем гонки Формулы-1 в Сингапуре, Квят – 15-й

Феттель стал победителем гонки Формулы-1 в Сингапуре, Квят – 15-й

11 часов назад
Разобраться в экономике России поможет самогон

Разобраться в экономике России поможет самогон

11 часов назад
Минобороны показало стрельбы из "Кинжалов" в условиях шторма

Минобороны показало стрельбы из "Кинжалов" в условиях шторма

12 часов назад
Неонатальный скрининг может быть расширен

Неонатальный скрининг может быть расширен

15 часов назад
Архитектура будущего: как выглядят самые зеленые здания мира

Архитектура будущего: как выглядят самые зеленые здания мира

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку