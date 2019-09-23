"Барселона" собирается пригласить Тухеля на должность главного тренера

Чемпион Испании "Барселона", неудачно начавшая сезон, рассматривает возможность смены главного тренера Эрнесто Вальверде. В качестве преемника называется кандидатура немца Томаса Тухеля, работающего с "Пари Сен-Жермен".

После субботнего проигрыша "Барселоны" новичку Ла лиги "Гранаде" может быть поставлен вопрос об отставке Эрнесто Вальверде. "Сине-гранатовые" показали самый слабый старт за последние 25 лет, и руководство рассматривает вопрос о расторжении контракта с Вальверде.

В Барселоне хотели бы пригласить на должность главного тренера Томаса Тухеля. Однако он связан контрактом с "Пари Сен-Жермен". Кроме того, в услугах германского специалиста заинтересован "Манчестер Юнайтед", также недовольный работой главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.