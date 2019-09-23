Иран может освободить танкер Stena Impero в ближайшее время

Задержанный Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшее время по решению суда. Об этом заявил в воскресенье, 22 сентября, глава департамента портов и прибрежной полосы провинции Хормозган Алламорад Афифипур. По его словам, решение отпустить танкер уже принято, но судебное разбирательство продолжается.

Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero "в связи с нарушением международных правил". В начале сентября власти Ирана разрешили семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас на борту остаются 16 членов экипажа — это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее Гибралтар задержал иранский танкер Grace 1, обвинив его в нарушении санкций Евросоюза против Сирии.