Момент падения двух боевых машин ВДВ во время учений сняли на видео

Очевидец снял на видео момент падения двух боевых машин десанта во время учений "Центр-2019" в Оренбургской области.

ЧП произошло в минувшую пятницу, 20 сентября, во время массового десантирования техники ВДВ из самолетов Ил-76. На кадрах видно, что у техники не раскрылся парашют и она камнем рухнула на землю. В Минобороны уже подтвердили, что причиной аварии стала "неисправность парашютной системы".

При падении никто из военнослужащих не пострадал, поскольку технику десантировали без экипажей. Но от самих бронемашин, как свидетельствуют фотографии, остались одни обломки.

На проходивших с 16 по 21 сентября учениях "Центр-2019" военные отрабатывали методы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.