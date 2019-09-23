В Красноярске открыли памятник Хворостовскому

В Красноярске установили памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.

В мероприятии приняли участие родители певца Александр и Людмила Хворостовские, его вдова Флоранс, дети — Максим и Нина, друзья семьи и губернатор края Александр Усс.

Как сообщает ТАСС, памятник установлен в сквере рядом с Сибирском государственном институте искусств. В прошлом году там же была заложена капсула с прахом певца.

В Красноярске имя артистаносят музыкальная школа, институт искусств и театр оперы и балета. Имя Дмитрия Хворостовского присвоено аэропорту Красноярска. Также в городе проводится музыкальный фестиваль его имени

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после тяжелой болезни. Ему было 55 лет.