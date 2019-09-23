Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию. Об этом говорится в докладе главы ведомства Александра Жарова, подготовленном к форуму Союза журналистов России "Вся Россия".

В данный перечень предполагается вносить как средства массовой информации, так и интернет-сообщества и даже отдельные персоны. Список будет публиковаться на сайте Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

По мнению Александра Жарова, распространение СМИ недостоверной информации на данный момент является общемировой проблемой. Однако существующее законодательство позволяет противодействовать "раскручиванию" фальшивых сюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности, подчеркивается в докладе.