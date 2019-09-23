Около четырех миллионов рублей получит Башкирия на ликвидацию последствий урагана, который обрушился на республику в сентябре. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Такая сумма была названа сегодня на оперативном совещании, еженедельно проходящем в правительстве республики. Как рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров, пострадавшие от стихии районы уже сегодня должны получить выделенные средства. Главная задача — как можно быстрее закончить работы по благоустройству.

Как известно, 19 сентября на республику обрушилась стихия. Были повалены около сотни деревьев, рекламные щиты, остановки общественного транспорта. Пострадали кровли жилых домов и социальных объектов, повреждено несколько автомобилей. Кроме того, в 158 населенных пунктах было нарушено электроснабжение.