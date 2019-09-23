Коллекционных плюшевых мишек привезли в Пермь. В Центральном выставочном зале выставлены игрушки, сделанные вручную российскими мастерами, а также из ближнего зарубежья.

Как сообщает ГТРК "Пермь", здесь есть экземпляры на любой вкус: классические игрушки, серого или бурого цвета. Или авторские, очень редкие, даже единичные. Некоторые медведи уникальны — например, можно увидеть мишку в облике английской королевы Елизаветы или рок-певца Фредди Меркури. Есть мишки-читатели, моряки, невесты, дамы, музыканты. Некоторые, например, мягкий коричневый зверь, сшитый мастерицей из Киева, сделан из натуральной шерсти альпаки. Кстати, все они продаются. Правда, цена на такие эксклюзивные игрушки очень высокая — медведи стоят несколько десятков тысяч рублей.

Имя игрушечных косолапых пошло от американского президента Теодора Рузвельта. Традиционно мишек Тедди делали из плюша, но со временем материал для изготовления стал очень разнообразным. Во всем мире медвежонок считается символом доброты, их любят и собирают не только дети. У некоторых игрушечных питомцев даже есть свои странички в соцсетях.