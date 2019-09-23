Предполагаемого шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого телеканал CNN назвал американским шпионом, объявлен в России в розыск как пропавший без вести. Это следует из базы данным МВД РФ.

Между тем, на сайте Интерпола Смоленков не числится среди лиц, в отношении которых выпущен международный запрос для задержания, передает РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что в 2017 году спецслужбы США якобы вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. Позднее стало известно, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков действительно в прошлом работал в администрации президента РФ, однако был уволен внутренним распоряжением, а его должность не предусматривала контактов с российским лидером. "Был он шпионом — не был он шпионом, это нам неизвестно. Это вопрос специальных служб", — отметил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что вся эта история в прессе — не что иное, как политический ход в рамках предвыборной кампании в США.

СМИ также сообщали, что в 2017 году Смоленков выехал за границу на отдых, после чего вместе с семьей исчез. По некоторым данным, в настоящее время он проживает в штате Вирджиния.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что по факту исчезновения Смоленкова в Черногории было возбуждено уголовное дело в России по статье "Убийство", однако его расследование было приостановлено.