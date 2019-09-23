В Калмыкии установили самую большую в Европе статую Будды

В Калмыкии в городе Лагани на территории хурульного комплекса "Лагань Даргьелинг хурул" открыли самую большую в Европе статую Будды. Статуя высотой двенадцать с половиной метров, ее вес составляет 30 тонн. Будда покрыт золотой краской, деньги на его возведение жертвовали жители республики. Всего в Калмыкии насчитывается около 40 хурульных комплексов, а небольшие храмы есть почти в каждом районе. Также в республике расположен крупнейший буддийский храм в России и Европе "Золотая обитель Будды Шакьямуни", передает телеканал "Россия 24".