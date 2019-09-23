Волейбол. Женская сборная России разгромила Аргентину

В розыгрыше Кубка мира по волейболу среди женских команд, что продолжается в Японии, проходят матчи 7-го тура. Сборная России встречалась с соперницами из Аргентины и выиграла более чем уверенно. Наши девушки победили в трех партиях – 3:0.

Пожалуй, только в первом сете аргентинкам удалось создать некоторые проблемы для россиянок, но наши его выиграли с разницей "+4" – 25:21. Вторая третья партии прошли уже под диктовку нашей сборной, несмотря на то, что в третьем сете счет бы тот же, что в первом – 25:16, 25:21. Но в этот момент в составе России вышли игроки второго состава.

Результаты других встреч игрового дня: Южная Корея – Голландия – 1:3, Камерун – Сербия – 0:3, Доминиканская Республика – Бразилия – 1:3, Китай – США – 3:0. Лидирует на турнире сборная Китая (7 побед), Россия и США имеют по 6 выигранных матчей, Голландия – 5, Бразилия и Сербия – по 4.