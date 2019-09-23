Видеоролики по мотивам "Звёздных Войн" эксклюзивно покажут в Одноклассниках

В социальной сети Одноклассники пройдет эксклюзивная премьера анимационных видеороликов по мотивам саги "Звёздные Войны" — Star Wars Roll Out. Видеоролики созданы японским режиссером-аниматором Хидео Итоянаги и рассказывают короткие истории о героях саги.

Анимационные эпизоды будут выходить на официальной странице "Звёздные Войны" в соцсети. Первый видеоролик будет опубликован 24 сентября в 11:00 по московскому времени. Все эпизоды будут каждую неделю выходить эксклюзивно в ОК.

Всего в группе выйдет пятнадцать роликов, рассказывающих о приключениях шести героев легендарной космической саги. Помимо дроида BB-8 перед зрителями предстанет отважная искательница Рей, в прошлом штурмовик Первого Ордена Финн, юный космический сорвиголова Хан Соло со своим другом Чубаккой и пиратка Маз Каната.

Star Wars Roll Out — четвертая серия анимационных роликов, которая в России эксклюзивно представлена только в официальной группе "Звёздные Войны" в ОК. Ранее в ОК выходили "Звёздные Войны: Моменты", "Звездные Войны: Галактика приключений", "Звёздные Войны: Занятные факты".