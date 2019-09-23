Тема:

Помогите детям. Русфонд 7 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 сентября 201915:24 Юлия Парфенюк

Помочь может каждый: трехлетнему Тимофею требуется несколько операций

Помочь может каждый: трехлетнему Тимофею требуется несколько операций

Русфонд объявил сбор денег на лечение трехлетнего Тимофея. У него тотальный акушерский паралич одной руки — осложнение после трудных родов. Необходимо несколько операций, чтобы вернуть подвижность кисти. Ребенка готовы прооперировать опытные хирурги из Ярославля, но у семьи нет требуемой суммы. Как можно помочь?

Левая рука трехлетнего Тимофея почти обездвижена. Пальчики не сгибаются, ладонь вывернута наружу. Все это — последствия родовой травмы.

"Роды были очень сложные, и понимание пришло только тогда, когда я увидела его уже в больнице, с рукой. Это было полное непонимание того, что происходит, это был шок, стресс", — вспоминает мама Тимофея Семенова Наталья Шкваровская.

Тимофей родился крупным — почти шесть килограммов. Врачам пришлось его выталкивать. Жизнь малыша спасли, но руку повредили. В итоге — тотальный акушерский паралич слева. Бесконечные процедуры, которые мальчику проводили в больнице, нужного результата не дали. Помочь могут только поэтапные операции в Ярославской клинике.

"Операции, которые мы планируем, будут направлены на улучшение функции кисти, чтобы у него и пальцы разгибались лучше, и хват кисти становился лучше", — говорит реконструктивный хирург Михаил Новиков.

Лечение стоит больших денег — 937 тысяч рублей. У родителей Тимофея таких финансовых возможностей нет.

Лечение в этой клинике благодаря пожертвованиям уже прошел маленький Кирилл. В июне мальчик перенес три операции на ноги — у него была врожденная патология. Обе стопы хирурги вывели в ровное положение, сделали операцию по перемещению сухожилий. Теперь Кирилл ходит сам.

"Мы только сейчас сняли специальную обувь, в которой мы находились целый месяц, и надели ботиночки — бегать! Если бы мы вовремя все это не сделали, Кирюше уже грозило бы дробление косточек, вставление спиц в ножки — это уже более серьезно и страшно все", — говорит мама Кирилла Ирина Житкова.

Помочь жить полноценно можно и маленькому Тимофею — для этого достаточно отправить СМС со словом ВЕСТИ/VESTI на короткий номер 5542. За одно сообщение с вашего счета спишут 100 рублей. Каждое из них очень важно для мальчика: мышцы руки уже начали атрофироваться.

Шансы восстановить двигательные функции левой руки есть, так, чтобы она ничем внешне не отличалась от правой. Чем раньше начать лечение, тем быстрее пройдет реабилитация.

Текст: "Вести-Москва"

Ранее по теме

Сейчас

14:10

Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

13:41

Российский туроператор извинился из-за банкротства Thomas Cook

12:08

Иран отпустил британский танкер

11:08

Следователи раскрыли все подробности убийства Михаила Круга

10:09

Россия оплатит модернизацию армии Абхазии

07:27

В Москве выпал первый снег

07:04

Thomas Cook объявил о своем банкротстве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

56 минут назад
Предполагаемого шпиона Смоленкова объявили в розыск

Предполагаемого шпиона Смоленкова объявили в розыск

1 час назад
Следователи раскрыли все подробности убийства Михаила Круга

Следователи раскрыли все подробности убийства Михаила Круга

4 часа назад
Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров

1 час назад
Снегопад в сентябре: погода в центре России взяла курс на зиму

Снегопад в сентябре: погода в центре России взяла курс на зиму

5 часов назад
Крах экономики Южной Кореи - главный индикатор надвигающейся глобальной рецессии

Крах экономики Южной Кореи - главный индикатор надвигающейся глобальной рецессии

9 часов назад
Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

19 часов назад
Кудрин: президент уже привел расходы на оборону к разумной величине

Кудрин: президент уже привел расходы на оборону к разумной величине

12 часов назад
Эксперты назвали причины крушения самолета Lion Air в октябре 2018 года

Эксперты назвали причины крушения самолета Lion Air в октябре 2018 года

11 часов назад
Рост зарплат: в лидерах - Костромская область

Рост зарплат: в лидерах - Костромская область

9 часов назад
Момент падения двух боевых машин ВДВ во время учений сняли на видео

Момент падения двух боевых машин ВДВ во время учений сняли на видео

6 часов назад
100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

14 минут назад
Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош"

Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош"

2 часа назад
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

6 часов назад
Опасные гастроли: работников цирка-шапито обвиняют в жестоком обращении с животными

Опасные гастроли: работников цирка-шапито обвиняют в жестоком обращении с животными

11 минут назад
В яблочном пюре для детей обнаружили пестициды

В яблочном пюре для детей обнаружили пестициды

19 минут назад
Пуля в ягодицу: в Киргизии два бойца ММА устроили дуэль на пистолетах

Пуля в ягодицу: в Киргизии два бойца ММА устроили дуэль на пистолетах

41 минута назад
iPhone 11: что показало вскрытие

iPhone 11: что показало вскрытие

44 минуты назад
На Марсе обнаружены странные колебания магнитного поля

На Марсе обнаружены странные колебания магнитного поля

1 час назад
Аэрофобия на колесиках: чемодан совершил побег в аэропорту Шереметьево

Аэрофобия на колесиках: чемодан совершил побег в аэропорту Шереметьево

1 час назад
Стену дома в центре Перми украсят изображением шансонье

Стену дома в центре Перми украсят изображением шансонье

1 час назад
Путин обсудил с Медведевым бюджет

Путин обсудил с Медведевым бюджет

1 час назад
В Калмыкии установили самую большую в Европе статую Будды

В Калмыкии установили самую большую в Европе статую Будды

1 час назад
Владелец ресторана прогнал курильщика с помощью огнетушителя. Видео

Владелец ресторана прогнал курильщика с помощью огнетушителя. Видео

1 час назад
Иран отпустил британский танкер Stena Impero

Иран отпустил британский танкер Stena Impero

3 часа назад
Три недели для объяснений: WADA снова грозит России санкциями

Три недели для объяснений: WADA снова грозит России санкциями

3 часа назад
Охранники жестоко избили покупателей питерского ТЦ из-за бейсболки

Охранники жестоко избили покупателей питерского ТЦ из-за бейсболки

3 часа назад
На Сахалине тысячи лососей были вывалены на асфальт

На Сахалине тысячи лососей были вывалены на асфальт

3 часа назад
"Она стала динамить": убивший девушку саратовец рассказал о долге в 2300 рублей

"Она стала динамить": убивший девушку саратовец рассказал о долге в 2300 рублей

3 часа назад
Мошенник представлялся летчиком, чтобы втянуть людей в аферу с недвижимостью

Мошенник представлялся летчиком, чтобы втянуть людей в аферу с недвижимостью

4 часа назад
Путин дал поручения по итогам ВЭФ

Путин дал поручения по итогам ВЭФ

4 часа назад
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

4 часа назад
iPhone 11 Pro пережил трехметровый дроп-тест

iPhone 11 Pro пережил трехметровый дроп-тест

4 часа назад
Вместо лейкемии врачи лечили пациента от укуса комара

Вместо лейкемии врачи лечили пациента от укуса комара

4 часа назад
Новый прибор для лечения облысения помещается под бейсболку

Новый прибор для лечения облысения помещается под бейсболку

5 часов назад
Россия оплатит модернизацию армии Абхазии

Россия оплатит модернизацию армии Абхазии

5 часов назад
В Красноярске открыли памятник Хворостовскому

В Красноярске открыли памятник Хворостовскому

5 часов назад
Ремонт в кредит: отделка продолжает захватывать рынок новостроек

Ремонт в кредит: отделка продолжает захватывать рынок новостроек

5 часов назад
В Россию вернулась автомобильная марка Ravon - и планы у нее наполеоновские

В Россию вернулась автомобильная марка Ravon - и планы у нее наполеоновские

5 часов назад
В Австралии снова стали находить иглы в клубнике

В Австралии снова стали находить иглы в клубнике

5 часов назад
Иранским женщинам разрешат смотреть мужской футбол

Иранским женщинам разрешат смотреть мужской футбол

6 часов назад
Пожар в жилом доме на востоке Подмосковья: три человека погибли

Пожар в жилом доме на востоке Подмосковья: три человека погибли

7 часов назад
Среднестатистическая невеста в России "постарела" на 8 лет

Среднестатистическая невеста в России "постарела" на 8 лет

7 часов назад
Светлана Кузнецова с победы начала турнир в Ухане

Светлана Кузнецова с победы начала турнир в Ухане

7 часов назад
Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy

Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy

8 часов назад
Землетрясение в Албании стало самым сильным за 30 лет

Землетрясение в Албании стало самым сильным за 30 лет

8 часов назад
Скандальный разговор с Зеленским может стоить Трампу поста президента

Скандальный разговор с Зеленским может стоить Трампу поста президента

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку