В Италии арестован подельник наркобарона Коротышки

Римская полиция арестовала в аэропорту Фьюмичино 43-летнего Рамона Кристобаля Сантойо, одного из руководителей наркокартеля "Синаола".

Как уточняет ТАСС, помощник Хоакина Гусмана был задержан еще 20 августа, когда пытался вылететь в Париж. Его препроводили в римскую тюрьму "Реджина Коэли".

На экстрадиции Сантойо настаивают власти США, выдавшие ордер на арест еще в 2016 году. Итальянские правоохранители изучают возможность выдачи мексиканца в Америку, где его он обвиняется в контрабанде наркотиков и отмывании денег.

Бывший босс картеля "Синаола" Хоакин Гусман "Коротышка" был экстрадирован в США в 2017 году, где получил пожизненное и штраф в 12,6 миллиардов долларов.