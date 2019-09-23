"Он воплощал лучшие черты немецкого народа": умер первый космонавт ГДР Зигмунд Йен

Не стало первого немецкого космонавта Зигмунда Йена. Ему было 82 года, а его совместный полет с Валерием Быковским к станции "Салют-6" состоялся в далёком 1978-м. После недели на орбите Йен стал для ГДР национальным героем. И, как потом оказалось, единственным космонавтом в ее истории. Он был активным сторонником мирного использования космического пространства и продолжал продвигать свои идеи уже после объединения Германии.

Свой единственный, но ставший историческим полет в космос он совершил в августе 1978.

"Какая она земля из космоса? Как она есть. Конечно, ты ориентируешься по ситуации. То, что ты плаваешь и веса нет никакого это с одной стороны странно, с другой ты привыкаешь так относительно быстро", — рассказывал по-русски Йен.

Первый и единственный летчик-космонавт в ГДР. Самый первый немец в космосе, Зигмунд Йен был из того великого поколения романтиков и пионеров космического прорыва, что открывали человечеству новые горизонты.

"В нем были, на мой взгляд, лучшие черты немецкого народа – пунктуальность, порядочность, воспитанность", — рассказал Юрий Гидзенко, летчик-космонавт, Герой России.

Исторический полет Зигмунда Йена продолжался 7 дней, 20 часов и 49 минут. Вместе с напарником, советским космонавтом Валерием Быковским Йен совершил 124 витка на борту орбитальный станции "Союз-6".

"Для меня это было самое приятное время, когда я мог работать", — вспоминал он.

"Он прожил достойную жизнь, оставил много", — сказал Владимир Аксенов, летчик-космонавт, Дважды Герой Советского Союза.

Редкие фотографии. Вот Зигмунд Йен в Центре подготовки космонавтов проходит тренировку на стыковочном узле. А это Быковский и Йен у памятника Гагарину все в том же Звездном городке. Или вот совсем раритетное фото — пикник. Нет, на обочине конечно. На берегу озера, в круг семьи советских друзей космонавтов. Сколько в этом и других снимках щемящей атмосферы той эпохи. Неповторимого аромата времени.

В родной Германии, особенно у восточных немцев, Йен — фигура поистине культовая. И потому что стал первым космонавтом нации, стоявшей у истоков многих космических технологий. А еще потому, что вместе с его полетом Германия тоже вошла в привилегированный клуб покорителей космического пространства.

"Для нас он был суперзведой. А в глаза всегда бросалась его скромность", — делится воспоминаниями Петра Пау, вице-спикер бундестага.

Вот поэтому, когда объединённая Германии мучительно искала новую идентичность, образ мультикультурного немца единой страны органично воплотил именно Зигмунд Йен. Олицетворявший одновременно и восток, и запад страны.

В политической кинофантасмагории по сценарию Спилберга "Гудбай, Ленин" он появляется под собственным именем.

Всю свою жизнь Зигмунд Йен выступал за космос без войн. Космос для мира. Его судьба стала символом международного сотрудничества. Людей, так часто разделенных на Земле, которых вызовы бесконечного космоса учат солидарности ради выживания в будущем.