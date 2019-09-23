Новости В мире

Все видео этой рубрики
23 сентября 201920:58 Дмитрий Кайстро

"Он воплощал лучшие черты немецкого народа": умер первый космонавт ГДР Зигмунд Йен

"Он воплощал лучшие черты немецкого народа": умер первый космонавт ГДР Зигмунд Йен

Не стало первого немецкого космонавта Зигмунда Йена. Ему было 82 года, а его совместный полет с Валерием Быковским к станции "Салют-6" состоялся в далёком 1978-м. После недели на орбите Йен стал для ГДР национальным героем. И, как потом оказалось, единственным космонавтом в ее истории. Он был активным сторонником мирного использования космического пространства и продолжал продвигать свои идеи уже после объединения Германии.

Свой единственный, но ставший историческим полет в космос он совершил в августе 1978.

"Какая она земля из космоса? Как она есть. Конечно, ты ориентируешься по ситуации. То, что ты плаваешь и веса нет никакого это с одной стороны странно, с другой ты привыкаешь так относительно быстро", — рассказывал по-русски Йен.

Первый и единственный летчик-космонавт в ГДР. Самый первый немец в космосе, Зигмунд Йен был из того великого поколения романтиков и пионеров космического прорыва, что открывали человечеству новые горизонты.

"В нем были, на мой взгляд, лучшие черты немецкого народа – пунктуальность, порядочность, воспитанность", — рассказал Юрий Гидзенко, летчик-космонавт, Герой России.

Исторический полет Зигмунда Йена продолжался 7 дней, 20 часов и 49 минут. Вместе с напарником, советским космонавтом Валерием Быковским Йен совершил 124 витка на борту орбитальный станции "Союз-6".

"Для меня это было самое приятное время, когда я мог работать", — вспоминал он.

"Он прожил достойную жизнь, оставил много", — сказал Владимир Аксенов, летчик-космонавт, Дважды Герой Советского Союза.

Редкие фотографии. Вот Зигмунд Йен в Центре подготовки космонавтов проходит тренировку на стыковочном узле. А это Быковский и Йен у памятника Гагарину все в том же Звездном городке. Или вот совсем раритетное фото — пикник. Нет, на обочине конечно. На берегу озера, в круг семьи советских друзей космонавтов. Сколько в этом и других снимках щемящей атмосферы той эпохи. Неповторимого аромата времени.

В родной Германии, особенно у восточных немцев, Йен — фигура поистине культовая. И потому что стал первым космонавтом нации, стоявшей у истоков многих космических технологий. А еще потому, что вместе с его полетом Германия тоже вошла в привилегированный клуб покорителей космического пространства.

"Для нас он был суперзведой. А в глаза всегда бросалась его скромность", — делится воспоминаниями Петра Пау, вице-спикер бундестага.

Вот поэтому, когда объединённая Германии мучительно искала новую идентичность, образ мультикультурного немца единой страны органично воплотил именно Зигмунд Йен. Олицетворявший одновременно и восток, и запад страны.

В политической кинофантасмагории по сценарию Спилберга "Гудбай, Ленин" он появляется под собственным именем.

Всю свою жизнь Зигмунд Йен выступал за космос без войн. Космос для мира. Его судьба стала символом международного сотрудничества. Людей, так часто разделенных на Земле, которых вызовы бесконечного космоса учат солидарности ради выживания в будущем.

Сейчас

19:34

IAAF продлила санкции против российских легкоатлетов

18:00

Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета

16:55

Украина закрыла один из автомобильных КПП на границе с Крымом

16:20

В Москве начался отопительный сезон

14:10

Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

13:41

Российский туроператор извинился из-за банкротства Thomas Cook

12:08

Иран отпустил британский танкер

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Профицитный и социально ориентированный: Медведев рассказал, каким будет бюджет

Профицитный и социально ориентированный: Медведев рассказал, каким будет бюджет

4 часа назад
IAAF продлила санкции против российских легкоатлетов

IAAF продлила санкции против российских легкоатлетов

1 час назад
Нет за границей "конторы Кука": обанкротился туроператор с 200-летней историей

Нет за границей "конторы Кука": обанкротился туроператор с 200-летней историей

1 час назад
Глава делегации Украины подтвердила отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ

Глава делегации Украины подтвердила отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ

2 часа назад
Круг замкнулся: через 17 лет "тверской волк" сдал следователям убийцу шансонье

Круг замкнулся: через 17 лет "тверской волк" сдал следователям убийцу шансонье

2 часа назад
В Вашингтоне раскручивается новый скандал с Трампом

В Вашингтоне раскручивается новый скандал с Трампом

1 час назад
Крах экономики Южной Кореи - главный индикатор надвигающейся глобальной рецессии

Крах экономики Южной Кореи - главный индикатор надвигающейся глобальной рецессии

15 часов назад
Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

22.09.2019 20:23
Медики сообщили матери Числова, что у актера был ВИЧ

Медики сообщили матери Числова, что у актера был ВИЧ

3 часа назад
В детском магазине Ставрополя обнаружили игрушечного бен Ладена

В детском магазине Ставрополя обнаружили игрушечного бен Ладена

4 часа назад
Момент падения двух боевых машин ВДВ во время учений сняли на видео

Момент падения двух боевых машин ВДВ во время учений сняли на видео

12 часов назад
100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

6 часов назад
Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош"

Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош"

8 часов назад
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

12 часов назад
Вижу в России много автомобилей на армянских номерах. Что происходит?

Вижу в России много автомобилей на армянских номерах. Что происходит?

1 час назад
Соседи объявили онкобольным детям настоящую войну

Соседи объявили онкобольным детям настоящую войну

1 час назад
В России изготовили первую искусственную котлету

В России изготовили первую искусственную котлету

1 час назад
Умер актер из "Убить Билла-2"

Умер актер из "Убить Билла-2"

3 часа назад
Над столицей распогодится: к середине недели инициативу перехватит антициклон

Над столицей распогодится: к середине недели инициативу перехватит антициклон

4 часа назад
Дело об изнасиловании спортсменки на пляже: наказаны 11 полицейских

Дело об изнасиловании спортсменки на пляже: наказаны 11 полицейских

4 часа назад
Самолет совершил вынужденную посадку из-за курившего марихуану пассажира

Самолет совершил вынужденную посадку из-за курившего марихуану пассажира

4 часа назад
Украина закрыла один из автомобильных КПП на границе с Крымом

Украина закрыла один из автомобильных КПП на границе с Крымом

4 часа назад
Московский педофил получил 20 лет колонии за удержание мальчика в секс-рабстве

Московский педофил получил 20 лет колонии за удержание мальчика в секс-рабстве

4 часа назад
В России скорректировали схему начисления транспортного налога

В России скорректировали схему начисления транспортного налога

5 часов назад
Володин пригласил делегацию парламента Афганистана посетить Россию

Володин пригласил делегацию парламента Афганистана посетить Россию

5 часов назад
Мощный взрыв камня на камне не оставил от супермаркета в Австрии

Мощный взрыв камня на камне не оставил от супермаркета в Австрии

5 часов назад
Опасные гастроли: работников цирка-шапито обвиняют в жестоком обращении с животными

Опасные гастроли: работников цирка-шапито обвиняют в жестоком обращении с животными

6 часов назад
В яблочном пюре для детей обнаружили пестициды

В яблочном пюре для детей обнаружили пестициды

6 часов назад
Пуля в ягодицу: в Киргизии два бойца ММА устроили дуэль на пистолетах

Пуля в ягодицу: в Киргизии два бойца ММА устроили дуэль на пистолетах

6 часов назад
iPhone 11: что показало вскрытие

iPhone 11: что показало вскрытие

6 часов назад
Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

6 часов назад
На Марсе обнаружены странные колебания магнитного поля

На Марсе обнаружены странные колебания магнитного поля

7 часов назад
Аэрофобия на колесиках: чемодан совершил побег в аэропорту Шереметьево

Аэрофобия на колесиках: чемодан совершил побег в аэропорту Шереметьево

7 часов назад
Предполагаемого шпиона Смоленкова объявили в розыск

Предполагаемого шпиона Смоленкова объявили в розыск

7 часов назад
Стену дома в центре Перми украсят изображением шансонье

Стену дома в центре Перми украсят изображением шансонье

7 часов назад
В Калмыкии установили самую большую в Европе статую Будды

В Калмыкии установили самую большую в Европе статую Будды

7 часов назад
Иран отпустил британский танкер Stena Impero

Иран отпустил британский танкер Stena Impero

8 часов назад
Дилеры предрекают очередной скачок цен на автомобили

Дилеры предрекают очередной скачок цен на автомобили

9 часов назад
"Она стала динамить": убивший девушку саратовец рассказал о долге в 2300 рублей

"Она стала динамить": убивший девушку саратовец рассказал о долге в 2300 рублей

9 часов назад
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

10 часов назад
iPhone 11 Pro пережил трехметровый дроп-тест

iPhone 11 Pro пережил трехметровый дроп-тест

10 часов назад
Вместо лейкемии врачи лечили пациента от укуса комара

Вместо лейкемии врачи лечили пациента от укуса комара

10 часов назад
Новый прибор для лечения облысения помещается под бейсболку

Новый прибор для лечения облысения помещается под бейсболку

10 часов назад
В Красноярске открыли памятник Хворостовскому

В Красноярске открыли памятник Хворостовскому

11 часов назад
Ремонт в кредит: отделка продолжает захватывать рынок новостроек

Ремонт в кредит: отделка продолжает захватывать рынок новостроек

11 часов назад
В Россию вернулась автомобильная марка Ravon - и планы у нее наполеоновские

В Россию вернулась автомобильная марка Ravon - и планы у нее наполеоновские

11 часов назад
Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy

Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy

14 часов назад
Рост зарплат: в лидерах - Костромская область

Рост зарплат: в лидерах - Костромская область

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку