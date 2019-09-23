Большое кольцо метро к концу года пополнится станцией "Лефортово"

Строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро Москвы вышло на финишную прямую. Полностью завершить работы обещают до конца года. Тогда же по северо-восточному участку БКЛ поедут первые поезда. А пока специалисты занимаются внутренней отделкой будущей станции.

Строительство станции "Лефортово" не прекращается ни на минуту. Уже установлены эскалаторы, над которыми вскоре появится новый вестибюль. Правда, оборудование временно законсервировали и укрыли от дождя.

"После производства работ по бетонированию перекрытия будет произведена расконсервация оборудования. Параллельно будут вестись работы по окончательной сборке эскалатора", — рассказал Владислав Козюлин, главный инженер СМУ-24 Мосметростроя.

Вот так станция будет выглядеть после открытия. Интерьеры в стиле гравюр 17-18 веков. Источником вдохновения для архитекторов стал Лефортовский дворец.

Постройка до наших дней не сохранилась, зато её эскизы есть на старинных гравюрах. При отделке станции используют белый мрамор, гранит и алюминиевые панели.

Станция готова примерно на 80%. Сейчас специалисты завершают отделочные работы, разбирают временные конструкции и монтируют инженерные системы. До конца года станция будет сдана в эксплуатацию и оттуда пойдут первые поезда.

"Лефортово" станет частью Большой кольцевой линии, которая соединит радиальные ветки на расстоянии 10 километров от действующего кольца. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.

"Станция не является пересадочной, загруженной. Но тем не менее она находится на стыке двух крупнейших проектов Москвы в области метростроения. Первое это БКЛ, с её 33 станциями и Некрасовская ветка, часть которой мы запустили, и она эксплуатируется", — пояснил Сергей Собянин, мэр Москвы.

Открытие северо-восточного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание районов Марьина Роща, Сокольники, Соколиная гора, Лефортово с населением почти полмиллиона человек.

"Ждём, конечно. Тем более здесь рядом живущие. До "Авиамоторной" не всегда удобно добираться. Здесь гораздо удобнее будет нам", — говорит местная жительница.

А участок Некрасовской ветки от "Косино" до "Авиамоторной" планируют сдать до конца года. Он будет примыкать к Большой кольцевой, что позволит жителям ближайших районов без труда добираться практически в любой район Москвы.