Американский журналист Джон Вароли: Трамп хочет улучшить отношения с Россией

"Трамп хочет лучшие отношения с Россией. Он понимает, что главный соперник США в экономическом плане — Китай. Чтобы разобраться с Китаем, нам нужна Россия как партнер. Но элите, которая делает внешнюю политику, не нужно никакого сотрудничества и партнерства с Россией", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" из Нью-Йорка американский журналист Джон Вароли, в прошлом корреспондент New York Times и Bloomberg, работавший долгое время в России.

По его словам, в ближайшие 30 лет Америке надо будет оправдывать огромные затраты на обновление ядерного арсенала. Это приблизительно 2 триллиона долларов. Эти расходы будут оправданы только, если Россия будет врагом.



Журналист подчеркнул, что не является сторонником Трампа. Однако большинство народа выступает за Трампа. "Зеленский и Украина, как известно, очень зависят от США. Как Трамп скажет, так они и будут делать. Демократы угрожают Трампу импичментом, потому что он якобы превысил свои полномочия. Трамп постоянно нарушает закон, наши президенты часто их нарушают", — так Джон Вароли прокомментировал скандальный разговор президента Америки с Зеленским.

"Шесть лет назад здесь никто не знал, что существует такая страна — Украина. И вдруг она встала в самый центр внутренней политической борьбы за власть в США. А сейчас является пешкой в большой геополитической игре. Трамп — самый коррупционный президент, потому что у нас здесь беззаконие. Я считаю, что после нашего вторжения в Ирак в Америке правит закон джунглей. Тот, кто сильнее, тот прав. К сожалению, моя страна установила этот порядок. Я — патриот своей страны, но не оптимист. Мы сейчас переживаем очень тяжелые времена", — заключил Джон Вароли.

США хотят честности от Украины — так Дональд Трамп прокомментировал июльскую беседу по телефону с Владимиром Зеленским. Ту самую, которая стала причиной нового скандала. Оппоненты американского президента утверждают, что Трамп пытался давить на Киев. Главный на сегодняшний день конкурент хозяина Белого дома по будущей президентской гонке Джо Байден требует расшифровку разговора. А в Конгрессе вновь заговорили об импичменте.

Украинский президент ситуацию не комментирует. Ожидается, что в среду, 25 сентября, Владимир Зеленский и Дональд Трамп впервые встретятся лицом к лицу — в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Эксперты прогнозируют, что тему Байдена президенты вряд ли обойдут стороной.