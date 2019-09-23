В России ежегодно пропадает без вести около 10 тысяч несовершеннолетних

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что больше 10 тысяч детей ежегодно попадают в базу пропавших без вести.

Светлана Петренко уточнила, что местонахождение большинства несовершеннолетних установлено. В розыске остаются 98 детей из числа пропавших в 2018-2019 годах. Этому способствует отлаженная совместная работа СК с МЧС, МВД, СМИ, волонтерскими организациями.

Чаще всего несовершеннолетние бегут из дома в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях, отмечает ТАСС.

Глава СК Александр Бастыркин, проводивший оперативное совещание по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, поручил изучить возможность создания базы ДНК-учета родственников таких детей, а также создать на сайте СК соответствующий раздел с информацией о малолетних беглецах.