"Йокерит" выиграл у "Локомотива" в Ярославле

В Ярославле сыгран матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Локомотивом" и "Йокеритом" из Хельсинки. Гости победили 4:1.

"Локомотив" провалили первый период, пропустив три безответных шайбы. Голы на счету Хенри Иконена, Стива Мозеса и Брайана О'Нила. В конце второго периода Рушан Рафиков отыграл один гол. Счет 1:3 держался вплоть до конца третьего периода. Ярославцы сняли вратаря, но пропустили четвертую шайбу. Алекс Грант установил окончательный счет – 1:4.

"Йлкерит" прервал серию из трех побед, набрал 9 очков и вышел на 9 место в Западной конференции. У "Локомотива" 6 очков и 11 место.