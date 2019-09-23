Париж, Лондон и Берлин считают, что за нападением на саудовские НПЗ стоит Иран

Великобритания, Франция и Германия считают очевидным фактом то, что Иран стоял за недавней атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем текущие расследования, чтобы установить все детали", — отмечается в коммюнике, поступившем в ТАСС.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран потерял от американских санкций до 50 млрд долларов. Он также добавил, что за последние годы эта страна якобы потратила на поддержку терроризма не менее 60 миллиардов долларов.

Год назад США в одностороннем порядке вышли из совместного комплексного плана действий, известного как “ядерное соглашение с Ираном”. Вашингтон ввёл новые санкции, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти.

На днях глава Пентагона сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Это произошло вскоре после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники. Однако США и Саудовская Аравия утверждают, что за нападением стоит Иран.

На данный момент саудовцы возобновили производство на 75% от прежнего уровня.