Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

Россияне стали жить дольше. По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.

Сейчас эта цифра в городах составляет в среднем 73 с половиной года, в селах — 72. При этом, как рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова во время 74-ой сессии Генассамблеи ООН, значительно снизилась материнская и младенческая смертность.