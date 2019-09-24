В Нур-Султане открыли IV совещание спикеров парламентов Евразии

Во вторник, 24 сентября, в Нур-Султане состоялось открытие IV совещания спикеров парламентов Евразии. Данное мероприятие собрало представителей более 50 стран. Делегацию со стороны России возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин. В понедельник, 23 сентября, во время встречи со спикером нижней палаты Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным он отметил беспрецедентный характер совещания как по количеству участников, так и по заинтересованности стран в целом.

Ключевая тема форума — "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". В рамках совещания состоится несколько пленарных заседаний. Мероприятие столь высокого уровня проводится в Казахстане впервые. В предыдущих годах делегации различных стран принимали Россия (Москва), Республика Корея (Сеул), Турция (Анталья).

Нурсултан Назарбаев во время открытия поприветствовал всех участников форума и заявил, что в наше время важно жить в дружбе и мире, невзирая на национальность. Он отметил, что в совещании принимают участие представители 14 международных организаций, в числе которых ОБСЕ, ОДКБ, Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея, ШОС и другие.

Во время выступления Нурсултан Назарбаев заявил, что в настоящее время Казахстан входит в число 50 наиболее развитых государств мира. Стоит отметить, что для страны данное мероприятие является не только политически значимым, но еще и символичным, поскольку именно 25 лет назад первый президент государства Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой о создании Евразийской интеграции.

Вячеслав Володин в своем выступлении отметил, что все больше стран объединяются в рамках Евразийского союза. По его словам, важно объективно оценивать реалии настоящего времени, не уходя от тревог и проблемных тематик. Представитель России заявил, что необходимо признать некоторые существующие проблемы в международных отношениях, соглашениях. Именно потому, по мнению Володина, важно придерживаться партнерства, доверия и совместного конструктивного диалога.

В рамках совещания спикеров парламентов Евразии представители Европы и Азии обсудят дальнейшее развитие союза, а также реализацию крупнейших совместных проектов. Представитель российской стороны Вячеслав Володин во вторник, 24 сентября, проведет двусторонние встречи с делегациями из Южной Кореи, Турции, Пакистана, Катара.

Ранее председатель Госдумы встретился с Нурсултаном Назарбаевым и передал ему добрые пожелания от президента России Владимира Путина. В свою очередь Елбасы отметил, что отношения между Россией и Казахстаном — пример для многих государств.