Стал известен состав мужской сборной России на Кубок мира по волейболу

Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу объявил расширенный состав команды на Кубок мира, который начнется 1 октября в Японии. В него вошли 17 игроков. Возможно, их число ближе к турниру еще сократится. В списке не нашлось места Максиму Михайлову, Егору Клюке и Дмитрию Волкову.

На данный момент заявка сборной России выглядит следующим образом: связующие – Сергей Гранкин и Дмитрий Ковалев; либеро – Евгений Андреев, Валентин Голубев и Роман Мартынюк; доигровщики – Федор Воронков, Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Антон Семышев и Андрей Сурмачевский; диагональные – Денис Земченок и Павел Круглов; блокирующие – Илья Власов, Дмитрий Мусэрский, Игорь Филиппов, Дмитрий Щербинин и Иван Яковлев.

Напомним, что на чемпионате Европы по волейболу российская сборная неожиданно уступила в четвертьфинале команде Словении и выбыла из борьбы за медали турнира.