Спикер Мосгордумы: депутаты получают зарплату, но не все

Зарплата депутата Мосгордумы составляет около 200 тысяч рублей, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников в эфире радиостанции "Вести FM".

"Депутат получает заработную плату около 200 тысяч рублей. Не все. Заработную плату получает председатель, его заместители и руководители профильных комиссий, их сейчас 14", — сказал Шапошников.

8 сентября состоялись выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Самовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" — по три. На прошлой неделе 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности, а в четверг прошло первое заседание столичного парламента, где был избран председатель МГД, его заместители и руководители профильных комиссий.

На первом заседании депутат Мосгордумы, член партии КПРФ Елена Шувалова предложила предоставить всем столичным парламентариям возможность работать на профессиональной постоянной основе с соответствующей записью в трудовой книжке, получая зарплату. По ее мнению, существующий порядок, когда только часть депутатов получает зарплату, нарушает равенство депутатов. Член партии "Яблоко", депутат Мосгордумы от 43 избирательного округа Сергей Митрохин поддержал идею Шуваловой.