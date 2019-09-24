"Либеральный бред" довел Соловьева до срыва

В эфире авторской программы телеведущий Владимир Соловьев эмоционально отреагировал в ответ на высказывания директора открытого клуба "Международный диалог" Григория Амнуэля. У Соловьева сдали нервы, он рассвирепел, кричал и ударил кулаком по барьеру в студии.

Рассуждая о Холокосте, Амнуэль заявил, что в трагедии виноваты солдаты Советской армии. После чего, Соловьев уже больше не сдерживался: "Кто спас евреев? Какой народ спас евреев? — перейдя на крик, спрашивал Соловьев у гостя студии. — Вот еврейский народ знает, что спас их советский народ. Именно советский солдат спас еврейский народ. И польский народ должен присмотреться".

"Назвать советский народ виновником Холокоста — высший уровень подлости, который я слышал в своей жизни в этой студии. Даже поляк, которого я выгнал, до такой подлости не додумался", — признался журналист.

После эмоциональных съемок ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий пояснил свое поведение тем, что его вывел из себя "либеральный бред про российскую историю". Об этом он написал в своем Telegram-канале.