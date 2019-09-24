Висяк длиной в 17 лет: СК рассказал, как раскрыли убийство Круга

Уголовное дело об убийстве певца Михаила Круга — закрыто. Следственный комитет России восстановил всю хронологию и обстоятельства этого громкого преступления.

Как передает телеканал "Россия 24", о том, как спустя 17 лет сыщикам удалось выйти на след убийцы и его сообщника, представители надзорного ведомства рассказали общественности на пресс-конференции в Твери.

По словам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Тверской области Шихбалы Амирсеидова, отбывающий пожизненный срок в колонии за ряд убийств Александр Агеев дал признательные показания о том, что вместе с другим участником банды "Тверские волки" Дмитрием Веселовым участвовал 30 июня 2002 года в нападении на дом Круга в поселке Мамулино, в результате которого популярный исполнитель был убит.

Амерсеидов отметил, что стрелял в Круга Веселов, что подтверждается показаниями других свидетелей, с которыми бандит успел пообщаться перед своей смертью, выражая опасение, что ему могут отомстить.

Веселова застрелил в 2003 году в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области другой участник "Тверских волков" – Александр Осипов, ныне также отбывающий пожизненное заключение за убийства. Он рассказал следствию, что таким образом отомстил за гибель Круга, которого уважал.

Бандиты шли не убивать короля шансона, а совершить показательное ограбление, чтобы после него Круг обратился к ним за помощью. Они рассчитывали, что он вернется позже, однако музыкант на свою беду вернулся домой позже, где и столкнулся с преступниками.

По версии Следственного комитета, ограбление было заказано лидером "Тверских волков" Александром Костенко по кличке "Лом", который был убит неизвестными киллерами в сентябре 2006 года.

Поэт, певец и гитарист Михаил Круг (1962-2002, настоящая фамилия — Воробьев) был одним из самых популярных исполнителей русского шансона. В числе наиболее известных его произведений — "Владимирский централ", "Жиган-лимон", "Приходите в мой дом", "Кольщик" и другие.