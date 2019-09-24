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24 сентября 201916:28 Дарья Окунева

Мясо из пробирки: что в нем хорошего и чем оно может грозить

Мясо из пробирки: что в нем хорошего и чем оно может грозить

Пока оно стоит очень дорого — миллион за небольшой кусочек, — но когда подешевеет, может буквально перевернуть продуктовый рынок. В России появилось первое искусственное мясо. Как его удалось получить в Москве, и в чем плюсы и минусы этого необычного продукта?

Это — самая дорогая в стране говядина. Себестоимость маленького кусочка — почти миллион рублей. Лучше отдать его специалисту, потому что даже дышать на него опасно. Все дело в том, что это — первое в России мясо, выращенное в пробирке.

Официально технологию называют культивацией мяса. У телят элитных пород берут образцы тканей с помощью биопсии. Из этого материала выделяют способные к росту клетки и помещают в питательную среду, состоящую из аминокислот, витаминов, солей и сахаров. Пробирки ставят в специальный инкубатор, и клетки начинают делиться.

"Человек потребляет те же самые питательные вещества и плюс еще много токсичных и не полезных добавок. А здесь — питательные вещества в чистом виде", — объясняет начальник лаборатории Очаковского комбината пищевых ингредиентов Дина Степанова.

Преимущества очевидны. Нет жестокого обращения с животными, поэтому такое мясо могут есть даже вегетарианцы. Меньше вреда для экологии — не нужны колоссальные ресурсы для выращивания скота. Главный минус пока — дороговизна метода, — но он стремительно дешевеет.

"Уже в декабре этого года у нас будет культуральное мясо по цене не выше 3,5-5 тысяч рублей за килограмм. Мы уже будем создавать культуральную среду сами", — рассказывает генеральный директор Очаковского комбината пищевых ингредиентов Александр Савков.

Уже через 3-4 года стоимость искусственного мяса может сравняться с ценой обычной говядины — 800 рублей за килограмм. Появится ли продукт в магазине — пока вопрос открытый. Предстоит доказать безопасность выращенного мяса. Теоретически ничего вредного в нем нет, и полученные пробы пока обнадеживают. Но испытания еще не завершены.

"Мы берем животную клетку — то есть, ту клетку, которую мы потребляем и не боимся, — и просто увеличиваем ее количество. Поэтому думать, что там должно быть что-то вредное, нет оснований, но, тем не менее, нужно это проверить", — объясняет научный куратор проекта, член-корреспондент РАН Николай Шумановский.

Именно поэтому правового статуса у искусственного мяса нет ни в одной из стран мира, а технология есть только в США, Голландии и вот теперь — в России. Продавать такое мясо нельзя, но пробовать можно.

В 2013 году в Лондоне съели первый бургер с котлетой из искусственной говядины. Никто не отравился, но мясо оказалось безвкусным. Над тем, чтобы придать ему аромат, сейчас бьются специалисты. Ведь интерес со стороны властей огромный. В США, например, его планируют выращивать во время длительных космических полетов и на полярных станциях.

А вот многие потребители пока смотрят на продукт с опаской и называют франкенмясом. Тем не менее, уже в декабре в Москве обещают пожарить первую котлету из пробирки.

Текст: "Вести-Москва"

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