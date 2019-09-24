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24 сентября 201917:25

Вкладчикам придется платить банкам за валютные депозиты

Tim Brakemeier /ТАСС

Крупные российские банки обратились в Центробанк РФ с инициативой об изменении законодательства в области вкладов. В частности, они просят разрешить им открывать валютные вклады под отрицательный процент. Как рассказала газете "Ведомости" директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, сейчас в регуляторе изучают эти предложения.

Существующее российское законодательство исключает возможность отрицательных ставок. В Гражданском кодексе прописано, что банк обязуется принять средства на вклад и вернуть их с процентом. Однако из-за европейской экономической политики, направленной на снижение процентных ставок, российские банки, вкладывая средства в западные активы, сталкиваются с отрицательной доходностью. В итоге получается, что по вкладам в евро российские банки вынуждены предлагать своим клиентам условия лучше, чем имеют сами.

Ставки вкладов в долларах пока остаются более высокими, однако вновь стартовавший цикл смягчения денежной политики в США создает риск отрицательных ставок и в долларе.

"Эти риски требуют неотложного внимания регулятора и работы законодателей в части изменения Гражданского кодекса", — считает казначей банка "Открытие" Дмитрий Орлов.

Пока же многие крупные банки уже опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или же ввели комиссии за обслуживание счетов в евро.

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