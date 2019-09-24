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24 сентября 201917:02

"Вот почему женщины живут дольше": рабочие превратили экскаватор в карусель

Instagram

На Ямале несколько рабочих нашли новое применение экскаватору, превратив его в опасный аттракцион. Свои приключения мужчины сняли на видео.

 

"Может быть, это последнее видео с моим участием", — с улыбкой на устах признается автор ролика, после чего вслед за товарищем забирается в ковш.

Оператор экскаватора неспешно стартовал, в доступной ему форме повторяя "манипуляции" карусели из парка развлечений, после чего закружил посетителей, крепко державшихся за стенки ковша.

Рабочие из Нового Уренгоя отдавали себе отчет в том, что такой прокат может быть опасным, о чем свидетельствует оставленное автором замечание: "Вот почему женщины живут дольше мужчин". На сей раз, впрочем, обошлось без происшествий. Сколь долго работает аттракцион, остается неизвестным.

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