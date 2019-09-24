Берлин выдает шенгенские визы жителям Донбасса с российскими паспортами

Германия при выдаче виз не делает различий между обычными российскими паспортами и выданными жителям Донбасса, сообщил депутат немецкой Свободной демократической партии Ренату Альт. Это позволяет жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получать шенгенские визы.

По мнению депутата, таким образом власти страны подрывают процесс деэскалации ситуации в Донбассе, хотя официально в Германии декларируется поддержка украинского правительства, передает РИА Новости.

Указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал в апреле 2019 года. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что данный шаг обусловлен исключительно гуманитарными соображениями. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. К началу сентября российские паспорта получили уже более 15 тысяч жителей ДНР.

Ранее сообщалось, что Европейский союз работает над созданием рекомендаций для стран-членов по идентификации и возможному непризнанию паспортов РФ, выданных жителям Донбасса в упрощенном порядке.