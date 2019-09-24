Янукович собирается возвращаться на Украину

Виктор Янукович собирается вернуться на родину. По крайней мере, об этом заявили адвокаты бывшего президента Украины. Они, как говорят, работают над тем, чтобы это возвращение было безопасным. То есть, чтобы их подзащитный не оказался в тюрьме.

Сейчас в Киеве рассматривается жалоба на приговор Януковичу, сообщает телеканал "Россия 24". В январе районный суд украинской столицы признал его виновным в госизмене и заочно приговорил к 13-ти годам лишения свободы.

Во вторник апелляционный суд, по словам адвокатов, приобщил к делу ряд важных доказательств защиты и объявил перерыв до 30-го сентября. При этом Януковичу участвовать в заседаниях по видеосвязи не разрешили.