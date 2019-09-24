Дубль и голевая передача Головина принесли "Монако" первую победу в сезоне

В матче седьмого тура французской лиги 1 "Монако" на поле домашнего стадиона "Луи II" обыграл "Ниццу" со счетом 3:1. Для команды Леонарду Жардима эта победа стала первой в сезоне.

У победителей встречи дубль оформил российский полузащитник Александр Головин (29-я и 74-я минуты), а также единожды отличился Виссам Бен-Йеддер (80), а у гостей отличился Патрик Бюрнер (54).

Головин, помимо дубля, записал на свой счет голевую передачу. Для 23-летнего россиянина эти голы стали первыми в нынешнем сезоне.

🔚 VICTOIRE du Derby pour les Rouge & Blanc 👊



⚽️⚽️ Golovin 29' 74'

⚽️ Ben Yedder 80'#DAGHEMUNEGU 🔴⚪️ pic.twitter.com/mTSmbdU3xL — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 24, 2019

"Монако" с шестью очками поднялся на 17-е место в турнирной таблице, а "Ницца" расположилась на четвертой строчке, имея в активе 12 очков. "Орлята" потерпели третье поражение в последних пяти играх.

В следующем туре чемпионата Франции монегаски в субботу, 28 сентября, примут "Брест", а подопечные Патрика Виейра в тот же день дома сыграют с "Лиллем".