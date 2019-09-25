На плавбазе "Петр Житников" продолжается борьба с огнем

В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".

Как сообщалось, возгорание возникло накануне, в этот момент на борту находились около 400 человек, большинство из которых были эвакуированы. Двигатель судна удалось запустить, плавбаза начала движение в сторону острова Итуруп, но позднее легла в дрейф, передает ТАСС.

В среду утром рыболовецкие суда доставили всех эвакуированных с терпящей бедствие плавбазы людей на остров Шикотан, в ближайшее время они будут переправлены во Владивосток.

Ранее к горящей плавбазе подошло спасательное судно "Преданный", в ближайшие часы туда же должно прибыть спасательное судно "Атлас".

Принадлежащая компании "Дальморепродукт" плавбаза "Петр Житников" была построена в 1989 году, она предназначена для приема от добывающих судов краба, рыбы-сырца и их переработки на консервы и пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения рыболовных судов и их обслуживания.

Длина судна 179,03 метра, ширина — 28 метров.