Голы Волкова и Сергачева не спасли "Тампу" от поражения, Василевский отразил 18 бросков

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерс" на льду арены "BB&T Центр" обыграла команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 6:3 (1:1, 4:2, 1:0).

У победителей встречи дубль оформил Александр Барков и по разу отличились Фрэнк Ватрано, Джонатан Юбердо, Доминик Тонинато и Денис Мальгин, а у гостей шайбы забросили россияне Александр Волков и Михаил Сергачев, а также голом отметился Энтони Чирелли.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 из 24 бросков по своим воротам, а вратарь "Флориды" Сергей Бобровский записал на свой счет 12 сейвов.

"Пантерс", одержавшие вторую победу в последних пяти играх, в следующем матче предсезонки НХЛ 27 сентября вновь сыграют с "Лайтнинг", которые потерпели четыре поражения в последних пяти матчах.