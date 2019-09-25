В Турции подорвали полицейский автобус

В турецкой провинции Адана совершено нападение на полицейский автобус.

Как сообщает РИА Новости, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования автобуса с полицейским спецназом. Ранения получили пять полицейских. Они были доставлены в больницы, их состояние не вызывает опасений.

Обычно подобные атаки на турецких полицейских и военных совершают члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.