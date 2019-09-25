Как изменится жизнь россиян с 1 октября

С 1 октября россиян ждет повышение ставки НДС, увеличение зарплат бюджетников, новые правила ухода в отпуск, новые суды и многое другое. Об этом пишет News.Ru.

Зарплаты бюджетников

Зарплата представителей бюджетной сферы, которые оказались не затронутыми майскими указами президента Владимира Путина, будет увеличена с 1 октября на 4,3 процента. Изменения коснутся работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений.

Эскроу-счета

1 октября — предельно допустимый срок окончания проектов по многоквартирным домам, реализуемых без эскроу-счетов.

Решение о том, что застройщики не смогут брать деньги у дольщиков напрямую, вступило в силу еще 1 июля. Теперь покупатели будут перечислять деньги на специальный счет в банке, а воспользоваться ими девелопер сможет лишь после ввода объекта в эксплуатацию.

В отпуск по "электронке"

Подать заявление на отпуск можно будет в электронном виде. Однако нововведение коснется лишь тех компаний, у которых в трудовом договоре которых прописаны условия электронного документооборота.

Кроме того, отпускные будут выплачивать за три рабочих дня до выхода на отдых, а не календарных, как было ранее. В перспективе если точные даты отпуска были внесены заранее в график, заявление не понадобится.

Изменение ставки НДС

С 1 октября повышается НДС на пальмовое масло – 20 процентов вместе прежних 10 процентов. Также снижается НДС на фрукты и ягоды (10 процентов вместо 20). Поэтому вероятно вырастут цены на кондитерские изделия и снизятся на фрукты.

Новые суды

В России появятся девять кассационных, пять апелляционных и два военных суда. Решение было принято на заседании пленума Верховного суда. Новые суды разветвят апелляционную структуру и расширят независимость судей.

Жилье для небогатых семей

Президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" поручил кабинету министров к 10 октября разработать механизмы обеспечения недвижимостью небогатых семей на условиях ее сохранения в публичной собственности.

Долговая нагрузка

Вводится понятие долговой нагрузки заемщика. Она будет учитываться при выдаче потребительских кредитов. В случае если показатель долговой нагрузки окажется больше 50 процентов (то есть отношение ежемесячных платежей к официальному доходу), то есть риск оказаться без кредита.