Смертельное столкновение парапланеристов под Чегемом сняли на видео

Пилот параплана погиб после столкновения с другим летательным аппаратом в горах Кабардино-Балкарии. Последние минуты жизни снял на видео его пассажир.

ЧП произошло днем 13 сентября близ Чегема. На кадрах видно, как управлявшая парапланом женщина задевает ногами купол летевшего ей навстречу парашюта. Эксперты утверждают, что она имела все возможности и обязана была уйти вправо, но от испуга только кричала.

Тандем рухнул на землю, пилот Павел Трофимов получил тяжелые травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи от остановки сердца. Его пассажир сломал руку и получил многочисленные ссадины.

Виновница летного происшествия приземлилась на дерево, никаких травм врачи у нее не диагностировали.