Вячеслав Лебедев переназначен главой Верховного суда

Члены Совета Федерации на первом заседании осенней сессии утвердили Вячеслава Лебедева на посту председателя Верховного суда на новый 6-летний срок. Его кандидатуру поддержало подавляющее большинство участников заседания, передает "Интерфакс". Представление о назначении Лебедева внес президент РФ Владимир Путин после рекомендации Высшей квалификационной коллегии судей.

Вячеслав Лебедев родился в Москве в 1943 году. Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1970 года работает в должности судьи. В 1989 году был назначен председателем Верховного суда РСФСР. С 1999 года возглавляет Верховный суд России.